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Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 64-й километр Карта всех событий

Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел на 64-м километре Киевского шоссе.

— Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, причины и подробности случившегося выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».

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