Три человека пострадали в результате аварии на МКАД
Три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля такси на 14-м километре МКАД. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в официальном аккаунте Twitter столичного управления ГИБДД.
— В 20:15 на 14 километре МКАД произошло столкновение транспортных средств, в результате чего пострадали три человека, — уточнили в публикации.
В 20.15 на 14-м километре МКАД произошло столкновение транспортных средств, в результате чего пострадали 3 человека— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 16, 2020
Водитель такси совершил наезд на стоящий автомобиль по причине мелкого ДТП с другим транспортным средством
Отмечается, что виновником ДТП стал таксист, который въехал в стоящий автомобиль из-за мелкой аварии с другим транспортным средством.
Трем людям понадобилась помощь врачей. По предварительной информации, их ранения не тяжелые. На месте случившегося находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.
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