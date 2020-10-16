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Три человека пострадали в результате аварии на МКАД
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Три человека пострадали в результате аварии на МКАД

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля такси на 14-м километре МКАД. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в официальном аккаунте Twitter столичного управления ГИБДД.

— В 20:15 на 14 километре МКАД произошло столкновение транспортных средств, в результате чего пострадали три человека, — уточнили в публикации.

Отмечается, что виновником ДТП стал таксист, который въехал в стоящий автомобиль из-за мелкой аварии с другим транспортным средством.

Трем людям понадобилась помощь врачей. По предварительной информации, их ранения не тяжелые. На месте случившегося находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.

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