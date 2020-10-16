Водитель автомобиля сбил пешехода на юго-западе столицы

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Россия, Москва, улица Новаторов, 44 Карта всех событий

В столичном районе Обручевский водитель автомобиля сбил пешехода. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России в пятницу, 16 октября.

Инцидент произошел на улице Новаторов, дом 44.

— Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Пострадавший направлен в медучреждение для возможного оказания помощи, — отметили правоохранители.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

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