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Водитель автомобиля сбил пешехода на юго-западе столицы
Фото: depositphotos.com

Водитель автомобиля сбил пешехода на юго-западе столицы

Рафаэль Залян

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Новаторов, 44 Карта всех событий

В столичном районе Обручевский водитель автомобиля сбил пешехода. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России в пятницу, 16 октября.

Инцидент произошел на улице Новаторов, дом 44.

— Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Пострадавший направлен в медучреждение для возможного оказания помощи, — отметили правоохранители.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

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