Женщина пострадала в ДТП на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

Водитель автомобиля врезался в жилой многоэтажный дом на юге Москвы.

— Автомобиль въехал в многоэтажный жилой дом по адресу улица Домодедовская, дом 1, корпус 1. В результате ДТП, по предварительным данным, водитель пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, — сообщил собеседник агентства.

По информации ТАСС, причиной аварии стало плохое самочувствие женщины, находившейся за рулем автомобиля Honda. По ходу движения водителю стало плохо, поэтому она не справилась с управлением и врезалась в дом.

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