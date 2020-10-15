Автомобиль врезался в отбойник на 20-м километре МКАД

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 20-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На 20-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) автомобиль врезался в отбойник. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в четверг, 15 октября.

Авария произошла в 9:40.

— Легковой автомобиль совершил наезд на отбойник. Жертв нет, — рассказали в ведомстве.

Также добавили, что на месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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