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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе (дублёр) 92БКарта всех событий

На юге Москвы при столкновении четырех автомобилей пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России в четверг, 15 октября.

Авария произошла в 9:10 на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 92б.

В ДТП попали четыре легковых автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются, передает сообщение ТАСС.

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