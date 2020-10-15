Четыре легковых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Россия, Москва, Варшавское шоссе (дублёр) 92БКарта всех событий
На юге Москвы при столкновении четырех автомобилей пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России в четверг, 15 октября.
Авария произошла в 9:10 на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 92б.
В ДТП попали четыре легковых автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются, передает сообщение ТАСС.
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