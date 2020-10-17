Стало известно о состоянии детей, которых мать выбросила из окна в Саратове

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Состояние двух девочек, которых мать выбросила из окна в Саратове, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Дети в стабильно тяжелом состоянии, — приводит сведения ведомства РИА Новости.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил организовать проверку по данному факту, на месте происшествия работает заместитель прокурора. Также глава региона призвал принять меры, чтобы пострадавшие получили экстренную медицинскую помощь.

По данным прокуратуры, семья не состояла на учете и имела положительную характеристику. В квартире не было обнаружено алкоголя или наркотических веществ.

Ранее стало известно, что жительница Саратова выкинула двух детей восьми и пяти лет из окна многоквартирного дома. После этого она попыталась свести счеты с жизнью. Всех троих после ЧП доставили в больницу. Была организована проверка по факту случившегося.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.

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