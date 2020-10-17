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Жительница Саратова выбросила двух детей из окна
Фото: depositphotos.com

Жительница Саратова выбросила двух детей из окна

Ростислав Зубков

Происшествия

В Саратове местная жительница выбросила из окна дома на третьем этаже двух детей и попыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщили в субботу, 17 октября, в местной прокуратуре.

По предварительным данным, инцидент произошел в многоквартирном доме в Саратове на Ново-Астраханском шоссе. Пострадали дети пяти и восьми лет. Их госпитализировали вместе с матерью.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, по поручению прокурора области Сергея Филипенко начата проверка. На место происшествия выехали прокурор района, заместитель прокурора области Андрей Корноваров.

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