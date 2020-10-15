Обвиняемый в избиении детей сожительницы в Москве предстанет перед судом
Следственный комитет (СК) Российской Федерации по городу Москве завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1999 года рождения, который обвиняется в избиении малолетних детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте СК РФ по Москве.
По данным следствия, инцидент произошел 15 августа 2020 года в квартире в первом квартале Капотни. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и избил годовалую дочь своей сожительницы. Он кинул ребенка на кровать. В результате девочка ударилась о борт кровати и получила травмы головы и тела. Затем мужчина также ударил трехлетнего сына сожительницы.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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