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Обвиняемый в избиении детей сожительницы в Москве предстанет перед судом
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Обвиняемый в избиении детей сожительницы в Москве предстанет перед судом

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, 1-й квартал Капотни Карта всех событий

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по городу Москве завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1999 года рождения, который обвиняется в избиении малолетних детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте СК РФ по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 15 августа 2020 года в квартире в первом квартале Капотни. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и избил годовалую дочь своей сожительницы. Он кинул ребенка на кровать. В результате девочка ударилась о борт кровати и получила травмы головы и тела. Затем мужчина также ударил трехлетнего сына сожительницы.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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ГСУ СК РФдетиизбиение
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