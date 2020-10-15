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Мужчина избил прохожего в переходе станции метро «Царицыно»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мужчина избил прохожего в переходе станции метро «Царицыно»

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Луганская улицаКарта всех событий

В переходе станции метро «Царицыно» метро Москвы мужчина избил пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице в четверг, 15 октября.

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в избиении. Им стал 31-летний житель региона РФ.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции «Царицыно». Установлено, что задержанный, используя малозначительный повод, избил прохожего руками и ногами.

Пострадавший с травмами головы и тела был госпитализирован. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», добавили в ведомстве.

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