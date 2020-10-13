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Девушка и пенсионерка подрались на эскалаторе в столичном метро
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Девушка и пенсионерка подрались на эскалаторе в столичном метро

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Арбатская площадьКарта всех событий

По факту драки между двумя женщинами на эскалаторе в столичном метрополитене проводится проверка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене во вторник, 13 октября.

Ранее СМИ сообщили, что драка между 22-летней девушкой и пенсионеркой произошла 12 октября в районе станции «Арбатская». Уточнялось, что девушка стащила с лица пожилой женщины маску и оцарапала ей лицо. Пенсионерка в ответ схватила девушку за волосы.

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