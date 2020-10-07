Драку в самолете из-за маски сняли на видео

Фото: instagram.com/bakedbyrylie

Видео драки на борту самолета в США стало вирусным. Пассажирка Райли Лэнсфорд опубликовала в соцсетях ролик, на котором запечатлен конфликт двух мужчин.

Женщина пояснила, что на мужчине в белой рубашке была защитная маска, когда он поднимался на борт, однако в салоне он отказался ее использовать. Пассажира попыталась урезонить стюардесса, но у нее не получилось. Тогда в конфликт вмешался мужчина черной футболке. По мнению Лэнсфорд, он был пьян.

В результате между двумя скандалистами произошла драка из-за маски. Ситуация разрешилась, когда первого пассажира сняли с рейса, а второй — остался на борту.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столичном метро мужчина напал на кашляющую женщину, у которой не было маски.

Читайте также: Мясников вступился за Малышеву, которую обвинили в отсутствии маски