Видео конфликта пассажира и кашляющей без маски женщины появилось в Сети
В социальных сетях распространяется видео, снятое во время конфликта пассажиров. На кадрах видно, что к женщине подходит мужчина в темной куртке, что-то ей говорит и пытается ударить. После чего между ним и пассажиркой без маски возникает молодой человек. Еще один мужчина ограждает женщину от нападавшего.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поезде Московского метрополитена мужчина с кулаками набросился на женщину. Она кашляла и была без маски. Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная» в минувшее воскресенье.
Видео опубликовано в группе «Плохие новости 18+».
По данному факту правоохранительные органы начали проверку, сообщает ТАСС.
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