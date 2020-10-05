Мясников вступился за Малышеву, которую обвинили в отсутствии маски
Врач и телеведущий Александр Мясников вступился за свою коллегу Елену Малышеву.
— Хватит негативно высказываться о Елене Малышевой. То вид на жительство в Америке раздражает, то без маски ходит, да и дом в той же Америке больше на дворец похож, — заявил Мясников в своем Telegram-канале.
По его словам, неизвестно, когда было сделано фото, на котором Малышева без маски. Он уточнил, что в современных реалиях ношение индивидуальных средств защиты — закон.
Мясников заявил, что все налоги у Малышевой оплачены, недвижимость задекларирована и критики могут ей завидовать молча.
По мнению телеведущего, Малышева искренне переживает за здоровье граждан:
— Меня поразил ее звонок мне, в котором она соглашаясь со мной во многих пунктах, настаивала на том, что мы должны быть бескомпромиссны в обсуждении всей ситуации с коронавирусом, карантинами, быть объективными несмотря на колебания политической конъюнктуры, — отметил врач.
Ранее критика пользователей соцсетей поступала в адрес телеведущей из-за ее недвижимости в США, высказываний по поводу коронавируса и отсутствия маски при нахождении на улице.
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