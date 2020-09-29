Малышева рассказала, какое цитрусовое растение лучше защитит от рака легких

Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NKEpb1c3d2M)

Российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала лучший цитрус, который может помочь в борьбе с онкологией. По словам телеведущей, это кумкват. Цитрус выращивается во всем мире, его едят с кожурой.

Врач-невролог Дмитрий Шубин сообщил об исследовании в США, в котором приняли участие 400 тысяч человек.

— У 10 процентов испытуемых был рак легких, они тоже были разделены на группы. Часть из них получали антиоксидант, который содержится в кумквате, — это бета-криптоксантин в изрядных дозах, другая часть — в небольших. Оказалось, что смертность тех, кто получал много антиоксиданта, меньше на 25 процентов, чем тех, кто получал немного бета-криптоксантина, — сообщил эксперт.

Шубин заявил, что это огромное исследование, антиоксидант не дает опухолям развиваться и возникать, но говорить о том, что это главное средство для лечения онкологии, — нельзя.

Малышева уточнила, что больше всего бета-криптоксантина содержится именно в кумквате, в апельсинах его в два раза меньше, а в лимонах в 10 раз меньше, чем в кумквате. Поэтому эти цитрусовые считаются самыми полезными. Видео опубликовано на YouTube.

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