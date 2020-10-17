Уголовное дело завели на жительницу Саратова, выбросившую детей из окна

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В отношении жительницы Саратова заведено уголовное дело после того, как она выбросила из окна своей квартиры двоих детей. Об этом следственное управление Следственного комитета РФ по региону сообщило в субботу, 17 октября.

Ранее прокуратура субъекта информировала, что местная жительница выкинула двух детей восьми и пяти лет из окна многоквартирного дома. После этого она попыталась свести счеты с жизнью. Всех троих после ЧП доставили в больницу. Была организована проверка по факту случившегося.

В свою очередь, саратовские следователи открыли уголовный процесс по статье о покушении на убийство двух малолетних лиц.

— Подозреваемая также доставлена в медицинское учреждение. Обеспечена ее охрана сотрудниками полиции, — указано в релизе ведомства.

По уточненной информации СК, жительница Заводского района Саратова выкинула двух дочерей из окна своей квартиры на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе. Детям в больнице оказывается необходимая помощь. Ведется расследование.

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