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Стало известно о состоянии упавших с эскалатора детей в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Стало известно о состоянии упавших с эскалатора детей в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Один ребенок, пострадавший при падении с эскалатора в столичном торговом центре, все еще находится в больнице, второго — отправили домой. Такие сведения в воскресенье, 18 октября, предоставила московская прокуратура.

В ведомстве уточнили, что мать также осталась в больнице с одним из детей, передает РИА Новости.

Ранее правоохранители организовали проверку в связи с падением детей с эскалатора в одном из торговых центров города.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Предварительно известно, что инцидент произошел в субботу, 17 октября. Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

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больницадвое детей пострадалиМосковская прокуратура
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