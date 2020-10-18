Родителей четырехлетней девочки заподозрили в ее избиении в столице

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Проверку организовали после обнаружения телесных повреждений у четырехлетней девочки. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел 16 октября, у четырехлетней воспитанницы детского сада из приемной семьи зафиксировали следы истязаний. Ребенка доставили в больницу.

Правоохранители проверят действия органов опеки и попечительства и оценят действия приемных родителей по исполнению их обязанностей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится на официальном сайте прокуратуры.

Кроме того, по данному факту столичным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело.

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