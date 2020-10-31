Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Челябинский губернатор объявил в городе режим ЧС
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Челябинский губернатор объявил в городе режим ЧС

Юлия Ямпольская

Происшествия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС на уровне города после взрыва кислородного баллона в больнице. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Он также отметил, что необходимо восстанавливать медицинское учреждение быстро.

— По данной ситуации объявляю режим ЧС, — цитирует Текслера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября, из-за взрыва кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов. На месте происшествия работают пожарные. Сообщается, что пострадавших нет.

Читайте также: Более 150 человек эвакуировали из здания больницы в Челябинске после взрыва кислородных баллонов

взрывполиклиникаЧелябинская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Все мнения
О проекте