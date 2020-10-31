Челябинский губернатор объявил в городе режим ЧС

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС на уровне города после взрыва кислородного баллона в больнице. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Он также отметил, что необходимо восстанавливать медицинское учреждение быстро.

— По данной ситуации объявляю режим ЧС, — цитирует Текслера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября, из-за взрыва кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов. На месте происшествия работают пожарные. Сообщается, что пострадавших нет.

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