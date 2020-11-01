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Аварийное состояние электрооборудования могло вызвать ЧП в поликлинике Челябинска
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Аварийное состояние электрооборудования могло вызвать ЧП в поликлинике Челябинска

Юлия Курганова

Происшествия

Предварительной причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу, 31 октября, стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции. Об этом сказал губернатор региона Алексей Текслер.

— Что касается причин — МЧС проводит работу по дознанию. Сегодня предварительная причина — это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции, и в результате короткого замыкания произошло возгорание, последующий пожар и взрыв, — сообщил он.

Глава Челябинской области уточнил, что понадобится два-три дня для анализа и вывоза оборудования, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября. Огнем были охвачены 1-й и 2-й этажи здания. По информации СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске. Прокуратура проверяет эти сведения.

Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности.

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