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Задержана мать погибших при пожаре в Кировской области детей
Фото: depositphotos.com

Задержана мать погибших при пожаре в Кировской области детей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Женщина, которая оставила своих маленьких детей одних в квартире в Кировской области, где они погибли при пожаре, задержана. Об этом в субботу, 31 октября, сообщается на сайте прокуратуры Кировской области.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Ложкари Юрьянского района.

— Установлено, что накануне трагедии 23-летняя мать закрыла малолетних в квартире, оставив их в опасном для жизни или здоровья состоянии. На место происшествия она пришла, когда дети уже погибли. Подозреваемая задержана, — говорится в сообщении.

Стало известно, что в пятницу, 30 октября, в одной из квартир трехэтажного дома от отравления угарным газом погибли четыре мальчика 2016, 2017, 2018 и 2020 годов рождения. Отец в этот момент находился на работе, матери дома не было, ее нашли у подруги, однако она не смогла объяснить, почему оставила детей одних.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») УК РФ.

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