Два человека пострадали при взрыве газа в гаражах в Мытищах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Два человека пострадали в результате взрыва в гаражном комплексе в подмосковных Мытищах. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила в воскресенье, 1 ноября.

Взрыв прогремел в гаражно-строительном кооперативе № 10/2 на улице Попова. Пять гаражей получили повреждения, однако возгорания не последовало.

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— По предварительной информации, пострадали два человека. Один передан медикам для осмотра, — сказали агентству «Москва» в ведомстве.

В настоящее время на месте ЧП работают 26 человек и 11 единиц техники.

В экстренных службах уточняли, что взрыв привел к обрушению конструкций на площади 50 квадратных метров. Предварительно известно, что под завалами могут еще находиться люди.

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