Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два человека пострадали при взрыве газа в гаражах в Мытищах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Два человека пострадали при взрыве газа в гаражах в Мытищах

Ростислав Зубков

Происшествия

Два человека пострадали в результате взрыва в гаражном комплексе в подмосковных Мытищах. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила в воскресенье, 1 ноября.

Взрыв прогремел в гаражно-строительном кооперативе № 10/2 на улице Попова. Пять гаражей получили повреждения, однако возгорания не последовало.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

— По предварительной информации, пострадали два человека. Один передан медикам для осмотра, — сказали агентству «Москва» в ведомстве.

В настоящее время на месте ЧП работают 26 человек и 11 единиц техники.

В экстренных службах уточняли, что взрыв привел к обрушению конструкций на площади 50 квадратных метров. Предварительно известно, что под завалами могут еще находиться люди.

Читайте также: Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в челябинской больнице

взрывМытищипострадавшие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте