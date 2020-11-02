На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и пожар

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Разрыв трубы и пожар случились на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет. Об этом сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Уточняется, что в понедельник, 2 ноября, в 00:45 на 59-м километре магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер.

По телемеханике был отключен участок 32-60 километров. В настоящее время ведется сбор аварийных бригад, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в нефтешахте в Коми. МЧС сообщило, что всего на участке, где вспыхнул пожар, находились 82 человека.

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