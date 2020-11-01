Пожар произошел в нефтешахте в Коми

Фото: 11.mchs.gov.ru

Возгорание произошло в нефтешахте в Республике Коми. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что пожар случился в 20:03 в уклонном блоке нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта». Сообщение об этом поступило в отделение МЧС от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО «Ухта».

МЧС сообщило, что всего на участке, где вспыхнул пожар, находились 82 человека. Они поднимаются на поверхность.

Читайте также: Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в челябинской больнице