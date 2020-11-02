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Очевидец раскрыла подробности пожара на складе с газовыми баллонами в Москве
Фото: Telegram-канал «Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141»

Очевидец раскрыла подробности пожара на складе с газовыми баллонами в Москве

Кирилл Николаев

Наталия Белова

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Работница управляющей компании, которая находится рядом со складом с газовыми баллонами, где произошел пожар, рассказала подробности случившегося.

— Это шиномонтажка, в той стороне, где «Виктория», в промзоне, там газом еще заправляли. Вот эти баллоны и начали взрываться, из-за чего, не знаю, но у нас все в порядке. Единственное, к окнам не надо подходить — к 11 корпусу вон кусок крыши сейчас прилетел. Вроде никого, слава Богу, не задело, — рассказала собеседница корреспонденту «Вечерней Москвы».

Женщина добавила, что не знает, есть ли пострадавшие в результате пожара. По ее словам, здесь работали несколько человек.

— Успели они выбежать или нет, не знаю. А в таком пламени и не разберешь ничего. Но не волнуйтесь, на месте уже пожарные, скорая, — добавила собеседница.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

Напомним, что возгорание газоправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4А. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны.

Читайте также: Горящий на юге столицы склад с газовыми баллонами обрушился

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