Очевидец раскрыла подробности пожара на складе с газовыми баллонами в Москве
Работница управляющей компании, которая находится рядом со складом с газовыми баллонами, где произошел пожар, рассказала подробности случившегося.
— Это шиномонтажка, в той стороне, где «Виктория», в промзоне, там газом еще заправляли. Вот эти баллоны и начали взрываться, из-за чего, не знаю, но у нас все в порядке. Единственное, к окнам не надо подходить — к 11 корпусу вон кусок крыши сейчас прилетел. Вроде никого, слава Богу, не задело, — рассказала собеседница корреспонденту «Вечерней Москвы».
Женщина добавила, что не знает, есть ли пострадавшие в результате пожара. По ее словам, здесь работали несколько человек.
— Успели они выбежать или нет, не знаю. А в таком пламени и не разберешь ничего. Но не волнуйтесь, на месте уже пожарные, скорая, — добавила собеседница.
Напомним, что возгорание газоправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4А. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны.
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