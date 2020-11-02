Горящий на юге столицы склад с газовыми баллонами обрушился

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Россия, Москва, улица Газопровод, 4Ас7 Карта всех событий

Склад с газовыми баллонами на юге Москвы, на котором произошел крупный пожар, обрушился. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу в понедельник, 2 ноября.

— Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны, — пояснил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

По его словам, пожарные продолжают борьбу с огнем, соблюдая технику безопасности.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

Напомним, возгорание газозаправочной станции произошло по адресу улица Газопровод, дом 4А. На месте инцидента работают пожарные. Как отметили в МЧС, возникло загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны.

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