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Движение транспорта перекрыто из-за пожара у Варшавского шоссе
Фото: Telegram-канал «Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141»

Движение транспорта перекрыто из-за пожара у Варшавского шоссе

Вероника Кузьминова

Транспорт
Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Движение транспорта перекрыто на улице Газопровод на юге Москвы из-за крупного пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 2 ноября.

— Перекрыто движение по улице Газопровод и Проектируемому проезду № 4578, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в складском помещении. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших при пожаре не поступало. Ранее очевидцы рассказали о громких звуках, похожих на взрывы, доносящихся со стороны многоэтажек в районе Варшавского шоссе.

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