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Крупный пожар произошел в здании на Варшавском шоссе
Фото: twitter.com/emercom_press

Крупный пожар произошел в здании на Варшавском шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
улица Газопровод, дом № 4аКарта всех событий

В Москве в здании на Варшавском шоссе произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 2 ноября.

По словам очевидцев, со стороны одного из жилых домов доносятся громкие звуки, похожие на взрывы. По предварительной информации, возгорание произошло в районе дома № 141.

По данным СМИ, пожар начался на складе газовых баллонов.

Позднее в МЧС РФ по Москве подтвердили информацию о пожаре на складе и уточнили адрес. Возгорание произошло в здании № 4 на улице Газопровод.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

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Варшавское шоссевозгорание на складепожар
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