Спасатели приступили к ликвидации крупного пожара на складе в Москве

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Россия, Москва, улица Газопровод, 4А Карта всех событий

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара на складе, который находится недалеко от Варшавского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по адресу улица Газопровод, дом № 4а.

— Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара, — уточнили в сообщении.

Предварительно, горит склад с газовыми баллонами. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

Ранее очевидцы рассказали о громких звуках, похожих на взрывы, доносящихся от многоэтажек в районе Варшавского шоссе.

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