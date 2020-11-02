Один человек пострадал при пожаре в квартире на юге Москвы

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Россия, Москва, Днепропетровская улица, 14 Карта всех событий

На юге Москвы в квартире на 14 этаже многоквартирного дома произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что возгорание случилось в здании по адресу улица Днепропетровская, дом № 14.

— Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры был спасен один человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что еще один человек пострадал при пожаре. Огонь был локализован в 3:51, полностью ликвидировать возгорание удалось в 3:55.

В квартире горели вещи и мебель на площади 10 квадратных метров, отметили в пресс-службе.

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