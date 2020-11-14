Подозреваемого в краже антикварных ценностей задержали в Москве
Столичные правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в краже антикварных ценностей, которые он предварительно сдал на аукцион. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по центральному административному округу Москвы.
Обращение поступило от владельца антикварной лавки на Пушечной улице. Он заявил, что посетил один из аукционов в Нижнем Кисловском переулке и обнаружил среди экспонатов принадлежащие ему старинные фотографии и другие предметы, которые коллекционировал.
— Сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник работал у заявителя в антикварной лавке и имел доступ к материальным ценностям, — отметили в ведомстве.
Ущерб оценивается в 2,9 миллиона рублей. В настоящее время предметы изъяли.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает РИА Новости.
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