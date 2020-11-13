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Подозреваемого в краже при помощи мобильного приложения задержали в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Подозреваемого в краже при помощи мобильного приложения задержали в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с помощью мобильного приложения. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, представители правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину в городе Солнечногорске.

— Установлено, что подозреваемый был знаком с местной жительницей и ее сыном, который находился в колонии. После смерти женщины он взял ее мобильный телефон, чтобы передать знакомому после его освобождения, — рассказала Петрова.

Она уточнила, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения оформил пять потребительских кредитов на сумму более 170 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Затем он перевел деньги на свою карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

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