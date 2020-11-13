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Уголовное дело возбудили по факту кражи колес с автомобиля в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Уголовное дело возбудили по факту кражи колес с автомобиля в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов в Сергиево-Посадском районе раскрыли кражу колес с автомобиля. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении кражи. Он объяснил, что украл колеса для своей машины. На данный момент их вернули владельцу.

— Установлено, что злоумышленник в ночное время приехал на неохраняемую стоянку в районе проспекта Красной Армии, поднял домкратом машину отечественного производства и похитил четыре колеса на литых дисках, — уточнила Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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