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Столичная полиция задержала подозреваемого в краже строительных инструментов
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Столичная полиция задержала подозреваемого в краже строительных инструментов

Кирилл Николаев

Происшествия
Нижегородская улицаКарта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже строительных инструментов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

С заявлением в полицию обратились два работника строительной фирмы. Они сообщили, что со стройки украли несколько шуруповертов и болгарок. Общая сумма ущерба составила 720 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Нижегородской улице. Им оказался ранее судимый 21-летний приезжий. Выяснилось, что мужчина пробрался на стройку через забор. Он похитил строительные инструменты и вывез их на машине.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и будет передано строительной организации. Подозреваемый находится под стражей.

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