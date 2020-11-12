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СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Балашихе
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Балашихе

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Балашихе. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел по адресу Чистопольская улица, дом 24. Площадь возгорания составила три квадратных метра. В результате пожара погибли двое детей и женщина. Еще один человек пострадал.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по Московской области. Выясняются причины пожара.

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уголовное делоГСУ СК РФМосковская область
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