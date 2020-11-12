Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru / МЧС РФ

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел на Чистопольской улице, дом 24. Площадь возгорания составила три квадратных метра. В результате пожара погибли двое детей и женщина. Еще один человек пострадал.

Возгорание ликвидировано, сообщает ТАСС.

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