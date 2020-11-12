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В Москве мать заподозрили в убийстве младенца, тело которого нашли в шкафу
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В Москве мать заподозрили в убийстве младенца, тело которого нашли в шкафу

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Широкая улица Карта всех событий

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка в столице. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте ГСУ СК России по городу.

Уточняется, что дело возбудили по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Стало известно, что в июне 2019 года в шкафу в квартире по адресу улица Широкая в столице обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти. Женщина заявила следствию, что малыш родился мертвым.

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