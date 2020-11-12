Дело возбудили после смерти девушки из-за падения в яму на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело после смерти девушки, которая упала в яму на востоке столицы. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Она рассказала, что дело возбуждено по части 2 статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы, передает ТАСС.

Стало известно, что 21 октября 19-летняя студентка Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова ночью погибла при падении в яму, не имевшую специального ограждения. Инцидент произошел по адресу 11-я Парковая улица.

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