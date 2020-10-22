СК начал проверку после гибели упавшей в яму столичной студентки

Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

Следователи начали проверку по факту гибели столичной студентки, упавшей в яму, которую выкопали для столба освещения. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка следственного комитета Российской Федерации Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 19-летняя студентка Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова ночью погибла при падении в яму, не имевшую специального ограждения.

По данным следствия, трагедия произошла рядом с жилым домом на улице 11-я Парковая, передает РИА Новости.

— По данному факту следственными органами государственного следственного управления СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки, — рассказала Иванова.

Она добавила, что девушка, по предварительным данным, стала жертвой несчастного случая, а смерть не носит криминального характера.

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