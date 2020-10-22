СК начал проверку после гибели упавшей в яму столичной студентки
Следователи начали проверку по факту гибели столичной студентки, упавшей в яму, которую выкопали для столба освещения. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка следственного комитета Российской Федерации Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что 19-летняя студентка Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова ночью погибла при падении в яму, не имевшую специального ограждения.
По данным следствия, трагедия произошла рядом с жилым домом на улице 11-я Парковая, передает РИА Новости.
— По данному факту следственными органами государственного следственного управления СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки, — рассказала Иванова.
Она добавила, что девушка, по предварительным данным, стала жертвой несчастного случая, а смерть не носит криминального характера.
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