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Багаж на миллион рублей украли у студента из Камеруна в Люберцах
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Багаж на миллион рублей украли у студента из Камеруна в Люберцах

Кирилл Николаев

Происшествия

Багаж на миллион рублей украли у студента из Камеруна в Люберцах. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, студент оставил две сумки без присмотра на автостанции в Люберцах. В результате его багаж был похищен. Общая сумма материального ущерба составила более миллиона рублей.

Злоумышленников удалось задержать. Ими оказались двое мужчин, которые ранее уже имели судимость. Багаж вернули владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

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