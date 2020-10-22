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ФСБ предотвратила теракт в столичном регионе
Фото: АГН «Москва»

ФСБ предотвратила теракт в столичном регионе

Евгения Звощик

Происшествия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала уроженца Центральной Азии, который готовил теракт в столичном регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ в четверг, 22 октября.

Задержанный 1999 года рождения следовал указам боевиков международных террористических организаций. По данным ФСБ, он готовился совершить теракт в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства.

Уточняется, что сотрудники ФСБ обнаружили оборудованный террористом тайник. Там были найдены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. Как добавили в ведомстве, после совершения теракта задержанный планировал выехать в зону боевых действий на Ближний Восток, передает ТАСС.

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столичный регионФСБ Россиипредотвратили теракт
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