СК попросил об аресте обвиняемого в убийстве двух женщин в Подмосковье

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Следственный комитет Российской Федерации по Московской области ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в убийстве двух женщин в Подмосковье. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели дом обвиняемого. В настоящее время назначено проведение трех судебно-медицинских, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз.

Напомним, что инцидент произошел в субботу, 7 ноября, в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате нападения были убиты женщины 1953 и 1976 годов рождения. Одной из убитых женщин была доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о ее смерти. Вторая убитая женщина оказалась матерью преподавателя. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений. Ребенка доставили в больницу.

По подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний мужчина. На допросе он признался, что пошел на содеянное из-за того, что женщина не отдала ему 20 тысяч рублей за выполненную работу. Подозреваемый сообщил, что нож, которым было совершено убийство, нашел в доме жертв.

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