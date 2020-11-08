Тела убитых женщин и раненого младенца нашли в Подмосковье

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Тела двух убитых женщин и раненая 6-месячная девочка найдены в частном доме в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Трупы и живого ребенка нашли в субботу, 7 ноября. Убитым женщинам было 44 и 67 лет. Это мать и дочь. На их телах видны многочисленные колото-резаные ранения.

— Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, — сообщили в ведомстве.

В доме, где лежали тела, нашли следы поиска вещей. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы и назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной. Инцидент произошел у входа в Пушкинский городок на улице Бауманской.

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