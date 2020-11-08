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СМИ: Неизвестный воткнул нож в горло девушки на северо-западе Москвы
Фото: depositphotos.com

СМИ: Неизвестный воткнул нож в горло девушки на северо-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Сходненский тупик Карта всех событий

Мужчина ранил ножом 25-летнюю девушку рядом с железной дорогой на северо-западе Москвы. Нападение произошло на Сходненском тупике.

Как сообщает «Пятый канал», неизвестный с ножом ранил шею девушки, которая шла работу. Острие задело сонную артерию, поэтому прибывшие к месту инцидента медики диагностировали у пострадавшей сильную потерю крови.

По данным СМИ, в тяжелом состоянии девушку доставили в реанимацию. Правоохранители ведут поиск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной. Инцидент произошел у входа в Пушкинский городок на улице Бауманской.

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