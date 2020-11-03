Мужчину задержали с гранатами для игры в страйкбол в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичная полиция задержала мужчину с двумя предметами, внешне похожими на боеприпасы, который пытался пройти на территорию управления внутренних дел. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, около 12:00 по московскому времени. В ходе проверки выяснилось, что изъятыми предметами являются гранаты для игры в страйкбол. Мужчина рассказал, что забыл оставить их дома перед визитом в полицию.

После профилактической беседы гражданина отпустили.

Читайте также: Детей из Москвы отправили в больницу после избиения собачьим поводком в семье