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Мужчину задержали с гранатами для игры в страйкбол в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мужчину задержали с гранатами для игры в страйкбол в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичная полиция задержала мужчину с двумя предметами, внешне похожими на боеприпасы, который пытался пройти на территорию управления внутренних дел. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, около 12:00 по московскому времени. В ходе проверки выяснилось, что изъятыми предметами являются гранаты для игры в страйкбол. Мужчина рассказал, что забыл оставить их дома перед визитом в полицию.

После профилактической беседы гражданина отпустили.

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