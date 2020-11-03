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Детей из Москвы отправили в больницу после избиения собачьим поводком в семье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Детей из Москвы отправили в больницу после избиения собачьим поводком в семье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Дети, которых родители избивали собачьим поводком, находятся под наблюдением врачей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

— Дети в больнице. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

По словам омбудсмена, родителей несовершеннолетних задержали. Ярославская взяла инцидент на личный контроль.

Ранее СМИ сообщали, что родители четырех детей систематически применяли к ним физическую силу, в том числе били собачьим поводком и ставили в угол на несколько дней. О неблагоприятной ситуации в семье узнали, когда мать, испугавшись за состояние 4-летнего сына, сама сообщила об избиениях в полицию.

Читайте также: «Изгонявшие бесов» из сына родители объяснили свой поступок

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