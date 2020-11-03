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«Изгонявшие бесов» из сына родители объяснили свой поступок
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

«Изгонявшие бесов» из сына родители объяснили свой поступок

Евгения Звощик

Происшествия

Родители, которые изгоняли из сына «бесов» в Волгоградской области, заявили, что скрутили ребенка для безопасности во время приступа. Об этом сообщили в главном управлении МВД РФ по региону во вторник, 3 ноября.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором родители 10-летнего мальчика проводят над ним обряд «экзорцизма». Инцидент произошел в селе Гусевка Волгоградской области. На кадрах видно, как семейная пара скрутила сына, после они обдали его освященной водой и помазали чесноком. Ребенок на видео кричит.

В МВД уточнили, что родители рассказали, что мальчик периодически проявляет агрессию.

— Видео они снимали для своих родственников в подтверждение того, что такая реакция у ребенка на предметы, связанные с православием, — передает сообщение МВД РИА Новости.

По словам заместителя главы Ольховского района Натальи Бассанской, мальчика направят на консультацию к психиатру. Она также отметила, что во время визита специалистов органов опеки и психолога ребенок вел себя адекватно, а также рассказал, что в семье доброжелательные отношения.

Ранее сообщалось, что после опубликованного видео местные органы опеки и попечительства организовали проверку.

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