Опека проверит родителей под Волгоградом, «изгонявших бесов» из сына

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Органы опеки в Волгоградской области проверят родителей, которые «изгоняли бесов» из своего 10-летнего сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона в понедельник, 2 ноября.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором родители 10-летнего мальчика проводят над ним обряд «экзорцизма». Инцидент произошел в селе Гусевка Волгоградской области.

На кадрах видно, как семейная пара скрутила сына, после они обдали его освященной водой и помазали чесноком. Ребенок на видео кричит.

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