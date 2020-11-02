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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на полицейских в Москве
Фото: https://pixabay.com

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на полицейских в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Тверской районный суд столицы на два месяца арестовал Аслана Байсунгурова, который обвиняется в нападении на полицейских в центре Москвы. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали в пресс-службе суда.

Байсунгуров пробудет под стражей до 31 декабря 2020 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что инцидент произошел 31 октября на улице Петровка. Мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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