Напавшего на полицейских в центре Москвы мужчину задержали

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Мужчина напал на представителей власти в центре столицы. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как уточняется, инцидент произошел на улице Петровке. Злоумышленник подошел к полицейским, которые патрулировали территорию, и нанес им несколько ударов.

Нарушителя задержали, по факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

СК намерен требовать у суда ареста фигуранта, расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте ведомства.

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